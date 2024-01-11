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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Запинали всем магазином: безбашенный киргиз схватил за горло 6-ти летнего ребенка в гастрономе без причины, теперь молит о пощаде

Запинали всем магазином: безбашенный киргиз схватил за горло 6-ти летнего ребенка в гастрономе без причины, теперь молит о пощаде

Avia.pro - Новости В одном из московских магазинов произошло тревожное событие, которое вызвало серьёзное беспокойство и возмущение среди местного населения.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Потому что продовцы разрешили пить в магазине из горла и не на троих как пологаеться.
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1 час.
Ю
Южанин
... а ДО рудников наказать урода, дабы другим неповадно было!
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1 час.
Kонь в пальто Конь
А что лично ты сделал для демографии своей страны? Сколько у тебя детей?
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8 сек.

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