Ни одной минуты не удивляюсь, когда читаю плохие новости из Азербайджана

Мария

Почему,почему??? Потому,что был неудачный эксперимент объединения Средней Азии,Закавказья,и другие республики в СССР Потому,что боялись Сталина и карательные машины.А сейчас "разошлись" .В мире силу понимают!!! Вот победим Украинских фашистов,сразу все повернутся к нам.