Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ни одной минуты не удивляюсь, когда читаю плохие новости из Азербайджана

Ни одной минуты не удивляюсь, когда читаю плохие новости из Азербайджана

Наталия Ефимова Про Баку и Русский дом Ни одной минуты не удивляюсь, когда читаю плохие новости из Азербайджана.

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Комментарии
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Мария
Почему,почему??? Потому,что был неудачный эксперимент объединения Средней Азии,Закавказья,и другие республики в СССР Потому,что боялись Сталина и карательные машины.А сейчас &quot;разошлись&quot; .В мире силу понимают!!! Вот победим Украинских фашистов,сразу все повернутся к нам.
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8 час.
Boris Borisov
Благодарю Вас за отличное чувство юмора.Посмеялся от души !!!!
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6 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
👍 👍 👍
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3 час.
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