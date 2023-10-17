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Алиев растоптал флаг Карабаха. В Сети появились видеодоказательства

Алиев растоптал флаг Карабаха. В Сети появились видеодоказательства

Президент Азербайджана прошёлся по флагу капитулировавшей непризнанной республики, что подтверждает опубликованное видеоВ минувшее воскресенье президент Азербайджана побывал в Нагорном Карабахе, где ещё в сентябре 2023 года проводились "антитеррористические мероприятия".

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