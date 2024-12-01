Бобры устроили блэкаут в Ленинградской области

Бобры стали «причиной технологических нарушений» в Ленинградской области. Животные перегрызли деревья, которые упали на ЛЭП и оставили без света жителей трех деревень, сообщает компания «Россети Ленэнерго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии