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Политика как она есть

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Бобры устроили блэкаут в Ленинградской области

Бобры устроили блэкаут в Ленинградской области

Бобры стали «причиной технологических нарушений» в Ленинградской области. Животные перегрызли деревья, которые упали на ЛЭП и оставили без света жителей трех деревень, сообщает компания «Россети Ленэнерго».

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