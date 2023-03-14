360

162 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила злобина
    Мало! Надо что бы жили под эту,, музыку,,Воздушную тревогу...
  • Briz Bazelik
    Ну если это подтвердится, - то это будет "БОМБА" - "мощный старик" заранее пусть ложится "в ящик"!!!Президент Путин з...
  • Виктор Александров
    А ещё нам надо - Вспомнить неизвестного Верховного главнокомандующего, вернуть город-герой Сталинград. - Вернуть моти...Президент Путин: ...

Французский политик Филиппо: крах западных банков спровоцирует третью мировую войну

Французский политик Филиппо: крах западных банков спровоцирует третью мировую войну

После закрытия американского Silicon Valley Bank возникли проблемы в Швейцарии и Франции. Банкротство западных банков приведет к третьей мировой войне, предупредил в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх