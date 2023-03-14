Французский политик Филиппо: крах западных банков спровоцирует третью мировую войну

После закрытия американского Silicon Valley Bank возникли проблемы в Швейцарии и Франции. Банкротство западных банков приведет к третьей мировой войне, предупредил в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
После закрытия американского Silicon Valley Bank возникли проблемы в Швейцарии и Франции. Банкротство западных банков приведет к третьей мировой войне, предупредил в Twitter французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
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