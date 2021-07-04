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Авиакатастрофа с участием самолета АН-2 произошла в Казахстане

Авиакатастрофа с участием самолета АН-2 произошла в Казахстане

Воздушное судно проводило обработку полей и разбилось недалеко от казахстанского города Кызылорды. С момента поднятия в воздух самолет пролетел несколько километров, однако был вынужден пойти на экстренную посадку по причине технических неполадок.

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