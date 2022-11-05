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В ноябре туляки увидят метеорные потоки Леониды

В ноябре туляки увидят метеорные потоки Леониды

Обычно ноябрь не может похвастаться обильными метеорными потоками, но в этом году все иначе. С 6 по 30 ноября жители Тульской области смогут наблюдать в небе метеоритный поток Леониды с радиантом в созвездии Льва.

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