Активы экс-мэра Владивостока ушли в Военно-строительную компанию по указу Путина

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа, ФедералПресс. Глава государства подписал распоряжение, согласно которому публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ВСК) пополнит свои активы за счет предприятий, ранее принадлежавших семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
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