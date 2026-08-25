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Активы экс-мэра Владивостока ушли в Военно-строительную компанию по указу Путина

Активы экс-мэра Владивостока ушли в Военно-строительную компанию по указу Путина

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа, ФедералПресс. Глава государства подписал распоряжение, согласно которому публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ВСК) пополнит свои активы за счет предприятий, ранее принадлежавших семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

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