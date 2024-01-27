Владимир Путин: Санкт-Петербург – важнейший исторический центр России

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области необходимо продолжать наращивать экономические возможности, сказал в ходе совещания по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации президент России Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии