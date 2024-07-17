Зачем нам это Кто-нибудь может объяснить: зачем? Почему деньги российских налогоплательщиков должны тратиться на образование детей другой страны, неблизкой нам ментально, культурно, и за 30 лет постсоветской истории вообще уже никак? Почему такие вопросы не обсуждаются с общественниками, например с СПЧ при президенте, который правильно выступает за ужесточение доступа мигрантов в Россию, и что поддерживает большинство нашего населения.
Россия построит в Таджикистане центр для одарённых детей.
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Наверное целесообразнее решал по крышеванию, незаконному ввозу пришлых, продажи гражданства России и т.д. Хуснуллина, Собянина, Воробьева, Беглова лишить гражданства, конфисковать имущества и выдворить из России для интернациональной помощи их на территории средней азии. Они там и их последователи нужнее....
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16 час.
Бендер Задунайский
Как ни вредительская инициатива , так сразу всплывает фамилия Хуснуллин ...
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15 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
вы "нехорошие люди"сначала для своих ребят постройте эти центры в достаточном количестве!
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10 час.
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