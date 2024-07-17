Россия построит в Таджикистане центр для одарённых детей.

Зачем нам это Кто-нибудь может объяснить: зачем? Почему деньги российских налогоплательщиков должны тратиться на образование детей другой страны, неблизкой нам ментально, культурно, и за 30 лет постсоветской истории вообще уже никак? Почему такие вопросы не обсуждаются с общественниками, например с СПЧ при президенте, который правильно выступает за ужесточение доступа мигрантов в Россию, и что поддерживает большинство нашего населения.