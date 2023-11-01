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Позитив для оптимистов

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Для России ВТО больше не указ. За дешево вы нашу древесину больше не получите. Это решение не на шутку раздражает весь ЕС

Для России ВТО больше не указ. За дешево вы нашу древесину больше не получите. Это решение не на шутку раздражает весь ЕС

Буквально полтора года назад в Европе все кому не лень, призывали отказаться от сырья из России и, таким образом, наказать «агрессора» за одну лишь попытку отстаивать свои национальные интересы.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Штош, Гейропу можно поздравить, она самолично отпилила сук, на котором сидела. Видна &quot;рука мастера&quot; - проработка вопроса соответствующими спецами-аналитиками, хотя это Гейропа, кто их там будет спрашивать - в угоду пиндосам отморозим себе уши назло России... Получилось!
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2 д.
виктор матвеев
Вопрос: почему Россия не выходит из ВТО, ждет когда наладятся отношения и можно будет опять гнать на запад древесину подешовке ???
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1 д.

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