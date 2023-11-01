Для России ВТО больше не указ. За дешево вы нашу древесину больше не получите. Это решение не на шутку раздражает весь ЕС

Буквально полтора года назад в Европе все кому не лень, призывали отказаться от сырья из России и, таким образом, наказать «агрессора» за одну лишь попытку отстаивать свои национальные интересы.
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