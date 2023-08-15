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Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева

Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева

Знаете, как говорят. Предатель - хуже врага. Враг - перед тобой, ты все видишь и готовишься, как защититься.

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Комментарии
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M
Malina
Вернем!!!! Вот тогда посмотрим - на &quot;гордых казахов&quot;... пример &quot;гордых укров&quot; их ничему не научил... скоро от &quot;неньки&quot; останется ПШИК... Следующий - &quot;гордый и великий казахстан&quot; - вернем в исторические границы! А все казахстанское ворье, как только запахнет&quot;жареным&quot; - куда побежит? &quot;Гордые укры&quot; - в Израиль, в Геманию, в Англию... а казахи куда?
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1 час.
Татьяна Романова
Судя по всему, не за горами СВО на территории Казахстана. Махамбеты и Абаи рвутся в бой, слышите, как копытами стучат? Это у них, видимо, после победы над французами... Страшное дело!
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46 мин.
Ю
Юрий Зубрин
Что-то поведние Токаева никак не бъется с его теорийкой о том ,что лучше иметь сто друзей и инвестиции ,чем ядерное оружие....
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5 мин.

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