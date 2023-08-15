Знаете, как говорят. Предатель - хуже врага. Враг - перед тобой, ты все видишь и готовишься, как защититься.
Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева
Комментарии
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M
Malina
Вернем!!!! Вот тогда посмотрим - на "гордых казахов"... пример "гордых укров" их ничему не научил... скоро от "неньки" останется ПШИК... Следующий - "гордый и великий казахстан" - вернем в исторические границы! А все казахстанское ворье, как только запахнет"жареным" - куда побежит? "Гордые укры" - в Израиль, в Геманию, в Англию... а казахи куда?
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1 час.
Татьяна Романова
Судя по всему, не за горами СВО на территории Казахстана. Махамбеты и Абаи рвутся в бой, слышите, как копытами стучат? Это у них, видимо, после победы над французами... Страшное дело!
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46 мин.
Ю
Юрий Зубрин
Что-то поведние Токаева никак не бъется с его теорийкой о том ,что лучше иметь сто друзей и инвестиции ,чем ядерное оружие....
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5 мин.
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