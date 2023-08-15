Как Путин и Си Цзиньпин наказали Токаева

M Malina Вернем!!!! Вот тогда посмотрим - на "гордых казахов"... пример "гордых укров" их ничему не научил... скоро от "неньки" останется ПШИК... Следующий - "гордый и великий казахстан" - вернем в исторические границы! А все казахстанское ворье, как только запахнет"жареным" - куда побежит? "Гордые укры" - в Израиль, в Геманию, в Англию... а казахи куда?

Татьяна Романова Судя по всему, не за горами СВО на территории Казахстана. Махамбеты и Абаи рвутся в бой, слышите, как копытами стучат? Это у них, видимо, после победы над французами... Страшное дело!