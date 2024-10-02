Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 152 подписчика

Врач Дубенко: кухня является самой загрязнённой бактериями зоной в квартире

Врач Дубенко: кухня является самой загрязнённой бактериями зоной в квартире

Большинство предметов быта, загрязнённых бактериями, находятся на кухне. К их числу относятся плита, раковина, кухонные губки, тряпки, миски для животных, ручки шкафов, фильтры для воды и кофемашины, о чём в беседе с «Газете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх