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Живая Кубань

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Взрыв прогремел над Краснодаром. Что это было?

Взрыв прогремел над Краснодаром. Что это было?

Взрыв прогремел над Краснодаром. Что это было?Краснодарцев напугал громкий звук. Его жители услышали примерно в 12:00.

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