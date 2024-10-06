Фелипе Масса: Я хочу, чтобы меня признали чемпионом мира Формулы 1 2008 года

Фелипе Масса: Я хочу, чтобы признали чемпионом мира Формулы 1 2008 годаFerrariБывший гонщик Ferrari Фелипе Масса дал понять, что добивается от FIA и Формулы 1 не только компенсации за моральный и финансовый ущерб от скандала на Гран При Сингапура-2008.
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