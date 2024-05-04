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Алексей Горшков об уходе Хаврониной из его группы: «Мне в таких ситуациях легче доверять людям, быть открытым – пусть лучше обманут меня»

«Как показывает жизнь, в нашем виде спорта, особенно сейчас при такой конкуренции, сложно работать в одиночку.

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