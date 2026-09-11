‼️🇷🇺🫡 Ночью нанесены новые удары по логистике, дата-центрам и портовой инфраструктуре Украины, — Минобороны ▪️В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл» и логистический центр «Гостомель», который, по данным ведомства, использовался для хранения и распределения комплектующих для БПЛА.
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