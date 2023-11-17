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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Ученый назвал запасную планету для жизни землян

Ученый назвал запасную планету для жизни землян

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что Марс может стать запасным вариантом для жизни людей в случае катастрофы на Земле.

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