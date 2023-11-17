Ученый назвал запасную планету для жизни землян

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что Марс может стать запасным вариантом для жизни людей в случае катастрофы на Земле.
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