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Царьград

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"Нам тренироваться лучше надо было": Фируз на суде пожалел, что не победил русских

"Нам тренироваться лучше надо было": Фируз на суде пожалел, что не победил русских

Мигрант отправился в СИЗО под аплодисменты.Резонансное дело, приведшее к осуждению российских подростков, обрело неожиданный поворот: главный фигурант Фируз Джумаев сам оказался преступником.

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Комментарии
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Сергей
Следаков, крышующих чурбесов - ВЕШАТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЯХ ГОРОДОВ!!!!
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17 час.
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