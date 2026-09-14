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Нижегородская правда

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Нижегородские филологи обучат русскому языку студентов из Индии

Нижегородские филологи обучат русскому языку студентов из Индии

Курсы по изучению русского языка стартовали в индийском городе Варанаси. Студентов и преподавателей Университета имени Махатмы Ганди Каши Видяпить обучают специалисты Мининского университета при поддержке Министерства просвещения РФ.

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