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Не надо так делать – 7 ошибок в работе с электрической пилой

Не надо так делать – 7 ошибок в работе с электрической пилой

Электропила – типичный инструмент, присутствующий в обиходе владельцев частных домов или дач. Нередко обладатели электрической пилы предпочитают не тратить время на изучение инструкции по эксплуатации или попросту игнорируют прописанные правила.

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