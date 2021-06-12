Не надо так делать – 7 ошибок в работе с электрической пилой

Электропила – типичный инструмент, присутствующий в обиходе владельцев частных домов или дач. Нередко обладатели электрической пилы предпочитают не тратить время на изучение инструкции по эксплуатации или попросту игнорируют прописанные правила.
Электропила – типичный инструмент, присутствующий в обиходе владельцев частных домов или дач. Нередко обладатели электрической пилы предпочитают не тратить время на изучение инструкции по эксплуатации или попросту игнорируют прописанные правила.
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