Российской национальной библиотеке передали 80 томов буддийского канона Типитака

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Ермохин В Петербурге сегодня появился еще один мост – культурный – между Россией и Таиландом.
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