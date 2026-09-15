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Российской национальной библиотеке передали 80 томов буддийского канона Типитака

Российской национальной библиотеке передали 80 томов буддийского канона Типитака

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Ермохин В Петербурге сегодня появился еще один мост – культурный – между Россией и Таиландом.

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