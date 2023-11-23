Группа инвесторов может выкупить российский «Яндекс»через единую структуру

Покупка российского бизнеса «Яндекс» может происходить через «некую единую структуру», которая объединит как несанкционных, так и санкционных инвесторов и на которую будет выкуплен актив, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.
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