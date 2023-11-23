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Группа инвесторов может выкупить российский «Яндекс»через единую структуру

Группа инвесторов может выкупить российский «Яндекс»через единую структуру

Покупка российского бизнеса «Яндекс» может происходить через «некую единую структуру», которая объединит как несанкционных, так и санкционных инвесторов и на которую будет выкуплен актив, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.

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