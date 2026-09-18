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Царьград

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Лектор планетария объяснил светящийся след в небе над Россией

Лектор планетария объяснил светящийся след в небе над Россией

Жители России заметили светящийся след в виде "медузы" в ночном небе. Эксперт планетария Виталий Францев предположил, что это результат запуска ракеты "Союз-2.

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