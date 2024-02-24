ВС США заявили, что за сутки уничтожили семь ракет хуситов в Йемене

Global Look Press/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Fred Gray IV/Released Американские военнослужащие уничтожили 23 февраля семи противокорабельных крылатых ракет хуситов, сообщили в командовании ВС Соединенных Штатов.
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