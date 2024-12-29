Меркурис: падение Курахово заставит ВСУ отступать к югу от города

Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что падение города Курахово в ДНР приведет к вынужденному отступлению украинских военных из окрестностей, как это произошло ранее в Авдеевке и Угледаре.
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