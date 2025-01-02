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Спички - не игрушка

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Ребенок описался прямо на уроке: Родители поддержали опального учителя

Ребенок описался прямо на уроке: Родители поддержали опального учителя

Avia.pro - СМИ В Одинцово третий день бушует скандал, достойный экранизации в лучших традициях драматического сериала.

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Комментарии
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Karmadon
Гульнара умница и просто красавица. Уверен, что маленький шпаненок сам виноват - возможно, своими просьбами пойти &quot;пописать&quot; на каждом уроке просто достал.
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4 час.
Виктор Гайдуков
А Вас, видимо, научили только правописанию. А думать не пробовали?
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3 час.
Виктор Гайдуков
виноваты во всём новые школьные правила и конечно директор. Если один из учеников постоянно мешает проводить уроки и устраивает скандалы и провокации надо привлекать к ответу маму через городской или районный Отдел опеки, поставив вопрос о том, что родители не справляются с воспитанием ребёнка и предупредить, что в случае повторов нарушения ребёнком школьных правил, будет поставлен вопрос о лишении родителей родительских прав в судебном порядке. А что касается отпускать-ли ребёнка с урока в туалет то, как я думаю, что отпускать надо. А вот если ребёнок этим злоупотребляет, сообщить об этом родителям, пусть они сами научат своего ребёнка правильно себя вести в школе. И ещё, конечно надо ставить в школе оценки по поведению и а при плохом поведении разрешать школам исключать учеников, пусть поищут себе другую школу, если эта школа рядом с домом их не устраивает. Хватит уговаривать. Надо давать возможность учиться, но при этом жёстко требовать соблюдения установленных в школе правил поведения.
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2 час.

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