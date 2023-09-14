БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"КИНЖАЛ" ПРИЛЕТЕЛ ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ: НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ СТАЛО ШОКОМ ДЛЯ УКРАИНЫ

"КИНЖАЛ" ПРИЛЕТЕЛ ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ: НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ СТАЛО ШОКОМ ДЛЯ УКРАИНЫ

МИГ-31 С ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТОЙ "КИНЖАЛ". ФОТО: UNITED AIRCRAFT CORPORATION/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО В нашем обществе сложилось безусловно положительное отношение к гиперзвуковому комплексу, который однажды сломал лицо американскому "Пэтриоту".

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