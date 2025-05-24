Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет ПТРК «Корнет» Южной группировки войск поразил опорник с 9 военными ВСУ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Южной группировки войск поразил украинский опорный пункт, на котором находилось до девяти военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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