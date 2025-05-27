Николай Азаров: «Меморандум как шанс на мир»: как он изменит переговоры между Украиной и Россией

Как меморандум может изменить динамику мирного процесса между Украиной и Россией? Какие условия будут прописаны в меморандуме для достижения перемирия? Почему признание Крыма и других областей может стать камнем преткновения для диалога? Как меморандум может способствовать мирному урегулированию между Украиной и Россией? В этом документе обе стороны определят свои условия для переговоров.