Вы боретесь с бессонницей? Как заснуть всего за 60 секунд

Нет ничего более раздражающего, чем бодрствование в ту ночь, когда вам нужно хорошо выспаться. К счастью, существует простая техника дыхания, способная в следующий раз, когда вы будете ворочаться, помочь вам заснуть всего за одну минуту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии