Стипендии имени Жириновского предложило учредить Минобрнауки РФ

Выплаты могут назначить студентам, имеющим достижения в области востоковедения и государственного управления Минобрнауки РФ предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам.
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