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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стипендии имени Жириновского предложило учредить Минобрнауки РФ

Стипендии имени Жириновского предложило учредить Минобрнауки РФ

Выплаты могут назначить студентам, имеющим достижения в области востоковедения и государственного управления Минобрнауки РФ предлагает учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам.

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