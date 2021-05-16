Было футбольно: сезон в РПЛ завершился интригами и скандалами

Заключительный 30-й тур чемпионата России по футболу сезона-2020/21 выдался жарким во всех смыслах. Тут была и мощная интрига в борьбе за медали и места в еврокубковой зоне, и довольно громкий скандал с определением команды, которая покинет РПЛ.