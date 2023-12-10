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Эстония не смогла убедить премьера Венгрии Виктора Орбана в необходимости принять Украину в ЕС

Эстония не смогла убедить премьера Венгрии Виктора Орбана в необходимости принять Украину в ЕС

Виктор Орбан показывает направление, куда необходимо двигаться Эстонии во главе с ее премьеромЕдинство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

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