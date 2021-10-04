Дело Дрейфуса. Взгляд из сегодня

Одним из поворотных событий в судьбе Запада, придавшим сильный импульс зарождавшемуся сионизму, было шумное судебное преследование французского капитана-артиллериста еврея Альфреда Дрейфуса, обвинённого осенью 1894 года в шпионаже в пользу Германии.