Донбасс Сегодня

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Дело Дрейфуса. Взгляд из сегодня

Дело Дрейфуса. Взгляд из сегодня

Одним из поворотных событий в судьбе Запада, придавшим сильный импульс зарождавшемуся сионизму, было шумное судебное преследование французского капитана-артиллериста еврея Альфреда Дрейфуса, обвинённого осенью 1894 года в шпионаже в пользу Германии.

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