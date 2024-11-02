Следствие допросило 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Следственные органы уже допросили 16 свидетелей в рамках расследования дела, связанного с мошеннической схемой, затронувшей квартиру народной артистки России Ларисы Долиной.
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