Следствие допросило 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Долиной Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП Следственные органы уже допросили 16 свидетелей в рамках расследования дела, связанного с мошеннической схемой, затронувшей квартиру народной артистки России Ларисы Долиной.