Мэр Иркутска проверил качество ремонта на мемориале «Вечный огонь» в Иркутске

В Иркутске в конце 2024 года отремонтировали мемориал «Вечный огонь». Накануне мэр города Руслан Болотов вместе с руководителями профильных комитетов администрации проверил, как подрядчик справился с работами на столь важном объекте.
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