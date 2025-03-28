Врач Симкин: три действия в огороде могут навредить спине больше всего

Приход весны связан с началом работ на даче в огороде. Однако это может вызвать боли в спине. Самые травматичные действия – это корчевание деревьев вручную, переноска ведер с песком и поднимание больших камней, рассказал "Газете.
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