Financial Times: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично предостерег главу Российской Федерации Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине.
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Значит ГОТОВЯТ ПРОВАКАЦИЮ с ядерным оружием, чтобы СВАЛИТЬ на Россию. Как и с СВО. Восемь лет не замечали, что ЛДНР бомбили, а потом начали ПИСАТЬ СМИ, что РФ нападёт на Украину. Делали ВСЁ, чтобы вынудить Россию начать СВО и объявили, что это Россия агрессор, напала на Украину. Так и с ядерным оружием сделают и Китай уже обрабатывают.А РФ и не собираеться ЭТОГО делать, хватает и другого вооружения.
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