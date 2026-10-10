В Ростове 25 поездов задержаны после атаки беспилотника

Ночная атака беспилотника повредила железнодорожный мост на перегоне Ростов – Батайск, из-за чего к утру 10 октября график движения 25 пассажирских поездов был нарушен.
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