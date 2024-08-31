Налет «Вампиров»: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами

Вечером 30 августа боевики ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате атаки пятеро погибли, несколько десятков человек, в том числе дети, получили ранения разной степени тяжести.
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