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Налет «Вампиров»: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами

Налет «Вампиров»: ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами

Вечером 30 августа боевики ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. В результате атаки пятеро погибли, несколько десятков человек, в том числе дети, получили ранения разной степени тяжести.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Больно об этом читать и видеть… не понимаю почему нам не сделать с этими тварями тоже самое, пусть прочувствуют на своей шкуре.
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17 час.

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