Трамп заявил, что будет «очень стараться» для завершения конфликта в Украине

Фото: REUTERS/ALLISON ROBBERT Новости дня за сегодня сообщают о том, что на недавнем торжественном вечере в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде избранный президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о своем намерении активизировать усилия для прекращения военного конфликта на Украине.