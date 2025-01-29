Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

128 подписчиков

Первой получившая российский паспорт и оформившая пенсию крымчанка задержана за поддержку ВСУ

Первой получившая российский паспорт и оформившая пенсию крымчанка задержана за поддержку ВСУ

Кадр из оперативного видеоЖительница села Акимовка Нижнегорского района в «Одноклассниках» страдала за Украиной, публиковала украинскую нацистскую символику, поддерживала ВСУ, дискредитировала армию, оскорбляла страну и Президента, за что и была задержана правоохранителями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Абрамова
вот и вся их сущность...не переделать!!! лишить гражданства РФ обязательно
Ответить
21 час.
тн
татьяна неструева
морду набить
Ответить
15 час.
ВЛ
Валентина Ларькина
👍
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх