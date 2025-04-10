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Царьград

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ВСУ пошли в контратаку: Басовка заполыхала с новой силой. Всё усеяно "двухсотыми"

ВСУ пошли в контратаку: Басовка заполыхала с новой силой. Всё усеяно "двухсотыми"

ВСУ попытались контратаковать в Басовке Сумской областиУкраинские подразделения при поддержке двух американских бронетранспортёров М113 предприняли попытку контратаки.

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