В Венгрии отремонтировали российское воинское захоронение периода Великой Отечественной войны

В семи братских могилах воинского захоронения покоятся 199 солдат и офицеров, которые погибли и умерли от ран в декабре 1944 года – августе 1945 года.
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