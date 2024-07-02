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Творчество помогло студентам преодолеть стресс

Творчество помогло студентам преодолеть стресс

Для проверки влияния элементов изобразительного искусства на эмоциональное состояние студентов (снижение уровня стресса), авторы провели исследование на группе студентов Московского государственного психолого-педагогического университета.

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