Творчество помогло студентам преодолеть стресс

Для проверки влияния элементов изобразительного искусства на эмоциональное состояние студентов (снижение уровня стресса), авторы провели исследование на группе студентов Московского государственного психолого-педагогического университета.
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