«Дурниха», «Бабка», «Хреново»: почему у русских деревень так много смешных названий

Каких только названий деревень не встречается на просторах Руси – от поэтичных и возвышенных, вроде Поспелово, Вознесенского или Красавино до забавных, смешных и даже казусных: Дурново и Хреново, Снова Здорово и Попки, Лысая Балда и Козявкино.