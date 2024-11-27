«Дурниха», «Бабка», «Хреново»: почему у русских деревень так много смешных названий

Каких только названий деревень не встречается на просторах Руси – от поэтичных и возвышенных, вроде Поспелово, Вознесенского или Красавино до забавных, смешных и даже казусных: Дурново и Хреново, Снова Здорово и Попки, Лысая Балда и Козявкино.
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