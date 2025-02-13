Отправлен на реабилитацию: опасного тигра поймали в Приморском крае

В Приморском крае отловили очередного потенциально опасного тигра. Конфликтный хищник обитал в районе села Андреевка Хасанского муниципального округа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу минприроды края.
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