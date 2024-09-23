В Красноярске родители умерших от отравления детей пришли в сознание

Оба родителя из отравившейся во время ужина семьи пришли в себя. Все их четверо детей умерли, специалисты выясняют точную причину смерти, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
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