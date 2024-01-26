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Бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

Бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы гранатометчика украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя.

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