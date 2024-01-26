Бойца «Азова» осудили на 28 лет за приказ расстрелять троих мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы гранатометчика украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Поповича за приказ расстрелять мирных жителей Мариуполя.
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